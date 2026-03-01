El británico George Russell ganó la pole posición del Gran Premio de Australia, la carrera con la que se abre la nueva temporada de Fórmula 1, tras realizar el mejor tiempo de la clasificación en el circuito de Albert Park, y superó a su compañero italiano Kimi Antonelli por lo cual Mercedes sorprendió con el 1-2, mientras en otra novedad, el francés Isack Hadjar de Red Bull fue tercero.

El tapatío Sergio Pérez sufrió en las prácticas libres y solo alcanzó el lugar 18 de la parrilla en la calificación.

En cuanto a los favoritos: El monegasco Charles Leclerc de Ferrari cerró en la cuarta posición, por delante de los McLaren del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, en quinto y sexto.

El neerlandés Max Verstappen tuvo un accidente que no pasó a mayores, pero arrancará hasta el sitio 20. (Por Martín Navarro Vásquez)