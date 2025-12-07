Los Diablos derrotaron 3-2 a los Rayados con goles de Andrés Pereira, Paulinho y Helinho; Sergio Ramos de penal y Roberto de la Rosa anotaron por los Rayados; el marcador global terminó empatado a tres, pero Toluca avanza por haber terminado mejor ubicado en la tabla de posiciones y así podrá buscar el bicampeonato. El entrenador de los Diablos, Antonio Mohamed, reconoció que no fue fácil ganarle la serie a los Rayados.

“Obviamente que se sufre, pero la alegría es doble cuando se gana de esa manera sufriendo ahora cuando uno se relaja se disfruta más. Estamos muy felices todos de estar en la final y ahora viene lo más importante que es jugar para ganarla y estamos todos muy ilusionados y con la ilusión de hacer historia en este club, así que descansaremos muy bien y nos prepararemos bien para buscar ganarla final”.

Al finalizar el encuentro Sergio Ramos dijo que fue su ultimo encuentro con los Rayados y se despidió. (Por Manuel Trujillo Soriano)