El Toluca sigue con paso de campeón y este sábado logró su séptimo triunfo consecutivo en la Liga MX luego de que goleó 4-0 a los Gallos Blancos, ante un espectacular ambiente en el estadio La Bombonera, al continuar la jornada 13.

Nicolás Castro, Paulinho, Alexis Vega con un penal cobrado a la “Panenka” y Jesús Angulo, anotaron para el gran triunfo de los Diablos Rojos que suman 28 puntos.

El León, al mando de Nacho Ambriz, recibió una nueva derrota al caer de visita 2-0 con el Santos Laguna, equipo que de esta manera logra su tercera victoria del Torneo Apertura.

Los goles para el triunfo lagunero fueron Bruno Amione con un doblete.

En Ciudad Juárez, los Bravos no pudieron ganar y empataron a dos goles con el Pachuca. Guilherme Castilho y Luis Rodríguez en autogol para los tantos de Juárez. Por los Tuzos marcaron, Kenedy – y autogol de Jesús Murillo. (Por Martín Navarro Vásquez)