El piloto neerlandés de la escudería Red Bull, tuvo un sábado dominante. Primero se llevó el triunfo en la carrera Sprint en el Circuito de las Américas y después ganó la pole position para el Gran Premio de Estados Unidos. Dejó en segundo lugar a Lando Norris de McLaren, mientras que el líder del campeonato, Oscar Piastri, saldrá sexto.
El GP en Austin, Texas inicia a la 1 de la tarde hora centro de este domingo.
Verstappen amenaza con ganar GP de Estados Unidos
