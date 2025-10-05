En la continuación de la Fecha 12 del Torneo de Apertura de la liga MX, Toluca se afianzó como líer tras golear de visitante 4-2 a León con doblete de Paulinho, más tantos de Jesús el “Canelo” Angulo y Alexis Vega. El entrenador de los Diablos Antonio Mohamed dice que buscan llegar en primer lugar a la liguilla.

“Sabemos que es muy importante al tener rivales tan parejos en una liguilla, tienes la ventaja del empate, es una ventaja de por si, así que nosotros intentaremos mantener ese lugar no va a ser fácil pero ahora ya no tenemos más trajín de otros partidos, así que solamente los chicos que van a la Selección; nos quedan 5 partidos, 3 en casa y trataremos de sacar la mayor cantidad de puntos”.

Por los Esmeraldas descontaron James Rodríguez y José Alvarado en el que fue un triste debut de Nacho Ambriz en su regreso al Nou Camp.

Por su parte, América venció 3-0 al Santos en el estadio Ciudad de los Deportes con anotaciones de Rodrigo Aguirre, Brian Rodríguez y Alan Cervantes.

Con anotación al minuto 98 en tiro penal de Ángel Sepúlveda, Cruz Azul rescató empate a un gol con Tigres en el estadio Universitario de Nuevo León.

Mientras que Querétaro venció 3-1 al Puebla en la Corregidora con doblete de Alí Ávila y otro tanto de Lucas Rodríguez; Ricardo Marín descontó por el equipo de la Franja.

Con dos encuentros hoy se completa la jornada 12: Pumas-Chivas en CU y Xolos-Rayados en la frontera. (Por Manuel Trujillo Soriano)