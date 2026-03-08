El Toluca logró su séptima victoria de la temporada en la Liga MX y además se mantiene invicto, luego de vencer 3-1 a los Bravos en el estadio La Bombonera, al continuar la fecha 10 del Clausura 2026.

Helinho de penal, Antonio Briseño y Paulinho marcaron para el triunfo de los Diablos; Guilherme Castilho descontó por Juárez.

Con esto Toluca llega a 24 puntos y es sublíder del certamen, solo por debajo de Cruz Azul que está en la cima de la clasificación. (Por Martín Navarro Vásquez)