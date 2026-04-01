Toluca y Tigres dieron la cara por la Liga MX y se metieron a las semifinales de la Concachampions. Los Diablos volvieron a ser contundentes y humillaron ahora de visita al Galaxy en Los Ángeles 3-0 con los goles de Jesús Gallardo y doblete de Paulinho, para clasificar con el global de 7-2.

La buena noticia fue que Marcel Ruiz regresó a la cancha y tuvo minutos, tras una lesión.

En Seattle los Tigres de manera cardíaca lograron el pase a las semifinales, luego de que perdieron 3-1 con el Sounders.

Albert Rusnák con doblete y uno más de Daniel Musovski anotaron por los de la MLS y Joaquím por los del Norte que con el 3-3 en la serie avanzan con ese gol de visitante.

Así en las semifinales de la copa de CONCACAF Toluca se medirá a LAFC y Tigres al Nashville. (Por Martín Navarro Vásquez)