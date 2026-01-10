Los Tomateros de Culiacán derrotaron 3-0 a los Cañeros de Los Mochis en el séptimo duelo la serie de primer Playoff, para que la novena guinda avance a las semifinales del certamen en la Liga del Pacífico y con ello quedan listos los enfrentamientos rumbo a la final. El equipo de Tomateros va contra los Algodoneros y Charros de Jalisco ante Mexicali.

Los brazos de los culichis encabezaron la victoria, al mantener apagados los maderos de los verdes; Luis Cessa lanzó 4 capítulos, yéndose sin decisión, David Gutiérrez (1-0) trabajó 2.0 innings, logrando el triunfo, seguido por los buenos relevos de Sasagi Sánchez, Keone Kela y Anthony Gose (4), que logró el rescate, salvando en los cuatro juegos ganados de Culiacán. (Por Martín Navarro Vásquez)