Los Rojinegros del Atlas sufrieron, pero lograron su primer triunfo del Torneo Clausura 2026, al vencer en el estadio Jalisco 1-0 al Puebla, con la presencia de poco más de 15 mil espectadores en la jornada inaugural de la Liga MX.

Un penal bien cobrado por el serbio Djuka, fue la diferencia, mientras que la figura otra vez termina siendo el arquero colombiano Camilo Vargas, al salvar de varios goles a los atlistas.

Para el técnico Diego Cocca la victoria era necesaria: “Esto recién empieza y falta muchísimo. Por supuesto que uno como técnico quiere tener más jugadores, más variantes y más posibilidades, pero la realidad es que el club está en un proceso de venta. Con lo que tenemos, debemos tratar de hacer lo mejor posible. Será un torneo muy difícil, con tres fechas triples y con equipos que tienen planteles numerosos y una clara ventaja. Nosotros empezamos a competir, a crecer y a ganar”, dijo Cocca. (Por Martín Navarro Vásquez)