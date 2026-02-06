Los Tomateros de Culiacán como México Verde clasificaron a la final de la Serie del Caribe de Beisbol al vencer al actual equipo campeón, los Leones del Escogido de República Dominicana a quienes vencieron 9 carreras por 4 en el estadio Panamericano. La ofensiva sinaloense explotó como nunca en el torneo con 13 imparables, incluyendo un jonrón clave del dominicano Esteban Florial en la cuarta entrada.

Ahora, los Tomateros esperan al ganador de la segunda semifinal que se disputará esta noche entre los Cangrejeros de Santurce y los Charros de Jalisco, para protagonizar este sábado por la noche la Gran Serie Final, cuyo vencedor levantará la copa de campeón de la Serie del Caribe 2026. (Por Martín Navarro Vásquez)