Por todo lo que resta del mes de febrero, el ayuntamiento de Tonalá mantendrá la campaña de matrimonios colectivos, registros extemporáneos y reconocimiento de hijos, trámites que serán gratuitos, explicó Gregorio Ramos, titular del Registro Civil, quien detalló que los interesados pueden acudir a cualquiera de las 11 oficinas municipales.

“El principal objetivo es acercar este servicio a toda la ciudadanía, en este caso, en el municipio de Tonalá, Jalisco, y más que nada que regularicen su situación dentro de los aspectos legales. Será un mes, todo febrero, hasta el último día del mes. En cada una de las oficinas que se encuentran en las diferentes colonias del municipio, en total son 11; tenemos la más retirada que es Puente Grande y Santa Paula”.

El director del Registro Civil de Tonalá llamó a esas parejas que viven en concubinato a adquirir el compromiso vía legal para formalizar su unión. (Por Gustavo Cárdenas)