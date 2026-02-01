En las últimas 24 horas se incorporaron seis planteles más a la lista de escuelas con afectaciones por sarampión en Jalisco, para un total de 56 centros educativos con casos registrados en el nivel básico, informó el titular de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes.

“Pero el número sigue siendo bajo por el universo de escuelas que tenemos. Se estima que sea lineal, es bien importante ver el comportamiento, que no sea exponencial significa que ha estado contenido, es natural es una propagación, hay varios cientos de casos activos y es imposible, sabiendo que 6 veces más contagioso que el COVID, que no se disperse, lo importante es que tenemos la vacuna”.

De las seis escuelas que se sumaron en el último corte, en todas se suspendieron clases únicamente en el grupo donde se confirmaron los casos positivos. Con ello, se mantiene en seis el número de planteles que han migrado por completo el turno a la modalidad virtual. (Por Edgar Flores Maciel)