El Gobierno de Tonalá puso en marcha este mediodía el operativo de seguridad y prevención de accidentes Guadalupe-Reyes, con el fin de reducir delitos e incidentes viales durante la temporada.

El alcalde Sergio Chávez informó que participarán más de 900 elementos de policía, bomberos, movilidad y servicios prehospitalarios, además de 120 vehículos que operarán de forma permanente.

Los dispositivos se instalarán en zonas turísticas, tianguis, colonias y accesos carreteros, en coordinación con corporaciones estatales y federales.

Miguel Magaña, coordinador del gabinete de Seguridad, indicó que se reforzará la vigilancia en más de 500 colonias, muchas de ellas con viviendas deshabitadas por vacaciones.

Entre los delitos más recurrentes están los robos y los choques viales.

El municipio también ofrecerá acompañamiento seguro a quienes realicen movimientos bancarios importantes.