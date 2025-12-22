El Ayuntamiento de Tonalá anunció que aplicará un descuento del 100 por ciento en multas y recargos del Predial 2025 mediante el programa “Borrón y Cuenta Nueva”, vigente en enero y febrero.

El director de Ingresos, Gabriel Gutiérrez, informó que el objetivo es reducir el rezago, ya que alrededor del 40por ciento de las 210 mil cuentas registradas presenta adeudos.

Para el Predial 2026, se otorgará un descuento del 15 por ciento si se paga en enero o febrero y del cinco por ciento entre marzo y abril

Adultos mayores y grupos vulnerables tendrán rebaja del 50 por ciento.