Tras su reparación y dos meses de navegación en aguas nacionales, el Buque Escuela Cuauhtémoc regresó a su puerto base en Acapulco.

La embarcación había sufrido un accidente en mayo, cuando sus mástiles impactaron el Puente de Brooklyn, tras perder propulsión, hecho que dejó dos tripulantes fallecidos y una veintena de heridos.

El titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló que la travesía dejó aprendizajes y reafirmó la vocación naval.

El velero reapareció previamente en Veracruz tras concluir los trabajos de reparación.