Ante el incremento de robos cometidos bajo el modus operandi que obliga a los conductores a detenerse en la autopista Guadalajara–Zapotlanejo, Tonalá reforzó los operativos de vigilancia en la zona.

Entre las estrategias se contempla brindar apoyo a automovilistas que queden varados por cualquier eventualidad, así lo informó el comisario de la Policía Municipal, Isaac Islas.

“Reforzamos aún más la presencia; hoy tenemos a nuestros compañeros del grupo motorizado que se llama Linces, los cuales nos ayudan a hacer presencia en los callejones o calles angostas, de difícil acceso para las unidades, para que la presencia, sobre todo en el horario nocturno o en la madrugada, pueda ser mayor”.

Islas añadió que, previo a los dos robos recientes, en uno de ellos un menor de siete años resultó herido de bala en la cabeza y en otro policías de Tonalá que estaban en su día franco balearon a un presunto delincuente, la corporación detuvo y puso a disposición a dos personas que operaban bajo esta modalidad, quienes ya se encuentran en prisión preventiva. (Por Edgar Flores Maciel)