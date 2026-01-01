Hasta el último corte de la Secretaría de Salud, en Jalisco hay 1,048 casos confirmados de sarampión, principalmente en menores de edad. Ante ello, y como el municipio más afectado, Tonalá instaló un macro módulo de vacunación en el hospital Tonalá Centro, además de activar brigadas itinerantes por todo el municipio, explicó la regidora Liliana Olea.

“Estas brigadas están por todo el municipio, casa por casa, con personal debidamente identificado; pueden identificarlos con su uniforme y además a través de un QR que ellos deben mostrar en su gafete. Con el apoyo también de la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Tonalá, ellos nos estarán apoyando para que los esquemas de vacunación de los universitarios estén completos, tanto en nuestras preparatorias en Tonalá Centro, Tonalá Norte, Prepa Tonalá Oriente y el Centro Universitario de Tonalá”.

En las redes sociales del gobierno de Tonalá se publicarán las ubicaciones de las brigadas itinerantes; la intención es evitar más contagios de sarampión. (Por Gustavo Cárdenas)