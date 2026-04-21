El Ayuntamiento de Tonalá intervino de forma directa para reparar un bache en Periférico, a la altura de Misión de los Viñedos, luego de que una fuga de aguas negras provocara daños a al menos 15 vehículos.

Cuadrillas municipales corrigieron la filtración y repavimentaron el tramo afectado para evitar más percances.

En el sitio estuvieron presentes personal de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco y del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA); sin embargo, no realizaron las labores correspondientes a sus áreas, que incluían la reparación de la carpeta asfáltica y la red sanitaria.

Ante esta omisión, el gobierno municipal asumió los trabajos.

Automovilistas reportaron afectaciones como llantas dañadas y fallas en suspensión derivadas del bache.

Se prevé que las dependencias estatales y el organismo operador realicen supervisiones posteriores en la zona. (Por Edgar Flores Maciel)