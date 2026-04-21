A 34 años de las explosiones del 22 de abril de 1992 en el sector Reforma de Guadalajara, el gobierno de Jalisco garantiza a los damnificados de la tragedia los recursos para el pago de sus pensiones en lo que resta del año a través del Fideicomiso Apoyo de Seguridad Social (FIASS).

Durante una reunión con las víctimas, encabezadas por Sonia Solórzano, el gobernador Pablo Lemus anunció que enviará al Congreso local una iniciativa para cubrir el financiamiento a largo plazo.

“Pero también voy a garantizar que independientemente de quien gobierne en el Estado. Las y los damnificados del 22 de abril tengan garantizados los recursos de sus pensiones, entonces con ello estamos dando cumplimiento a los compromisos que hemos establecido”.

El mandatario también se comprometió a mantener atención médica especializada, con servicios en el Hospital General de Occidente y apoyo en cirugías, prótesis y sillas de ruedas.

Representantes de los afectados reconocieron la atención estatal, pero insistieron en la falta de aportaciones de Petróleos Mexicanos, a quien el mandatario reiteró el llamado a asumir su responsabilidad.