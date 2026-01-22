A través de sus redes sociales, la diputada Tonantzin Cárdenas confirma que ya presentó ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco, una denuncia formal contra el gobernador Pablo Lemus, por presunta violencia política en razón de género.

Previo a interponer la queja, la legisladora advirtió que no guardará silencio, porque minimizar la protesta y usar desde el poder la tribuna pública para difamar a los opositoras políticas y mentir sobre origen y representatividad, sí es violencia política

Considera que no es la primera vez que Pablo Lemus intenta desacreditar a una mujer públicamente, por lo que debe rectificar y ofrecer una disculpa