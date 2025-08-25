La tormenta que se registra esta tarde en la Zona Metropolitana de Guadalajara genera encharcamientos e inundaciones en distintos puntos de la ciudad.

En avenida Patria y Beethoven se reporta al menos un vehículo varado, mientras que la lateral de López Mateos, a la altura de Plaza del Sol, permanece anegada en ambos sentidos.

También se registran afectaciones en los cruces de Clouthier y Santo Tomás, Guadalupe y Rafael Sanzio, así como en Patria y Guadalupe.

Las anegaciones han provocado un fuerte congestionamiento vehicular en la zona poniente, por lo que autoridades piden extremar precauciones al circular.