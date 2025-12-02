El noreste de Estados Unidos vio llegar este martes su primera gran tormenta de nieve invernal, justo cuando el medio oeste comenzaba a librarse de la nieve y el hielo que complicaron los viajes después del feriado de Acción de Gracias.

Algunas partes del norte de Nueva Inglaterra esperaban hasta 25.4 centímetros de nieve.

Una tormenta ventosa y potencialmente helada se dirigía a la región y podría empapar algunas partes de los seis estados del área mientras acumula nieve en otras.

Las autoridades emitieron advertencias de tormenta invernal en estados como Massachusetts, Nueva Hampshire, Vermont, Maine, Connecticut y Nueva York antes de la llegada de la nieve.