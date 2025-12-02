Médicos y enfermeras del hospital del ISSSTE de Tehuantepec, Oaxaca, tomaron el área de gobierno de ese nosocomio, en protesta porque mandos centrales incumplieron sus ofrecimientos en la entrega de plazas, respeto a la vida sindical y dotación de medicamentos.

Desde el pasado 15 de septiembre, funcionarios nacionales del ISSSTE ofrecieron el 50 por ciento de plazas al sindicato; sin embargo, violando la autonomía entregaron claves laborales a personas ajenas al gremio.

En protesta, los trabajadores del hospital del ISSSTE de Tehuantepec se declararon en “asamblea permanente”, y aunque no suspendieron los servicios médicos a los derechohabientes, “tomaron” todas las áreas de gobierno.