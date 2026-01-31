Una potente tormenta invernal azota la Costa Este de Estados Unidos este sábado, con vientos intensos, inundaciones y nevadas inusuales incluso en zonas del sureste.

En Carolina del Sur, se esperaban hasta 15 centímetros de nieve, pese a no contar con infraestructura contra estas condiciones climatológicas.

Además, los meteorólogos advirtieron de temperaturas bajo cero y posibles condiciones de ventisca en Virginia y Georgia, con frío extremo que se extiende hasta el sur de Florida.

Más de 170 mil hogares y negocios permanecen sin electricidad, principalmente en Mississippi y Tennessee.