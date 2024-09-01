La tormenta tropical Juliette se desplaza hacia el oeste y noroeste, su amplia circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales fuertes y oleaje elevado en Baja California Sur.
El Servicio Meteorológico Nacional informa que Juliette se localiza esta mañana a 720 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Sus bandas nubosas provocarán lluvias en Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit, Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes.
Tormenta tropical Juliette provoca lluvias y oleaje elevado en varias entidades del país
