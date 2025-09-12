La depresión tropical Trece-E cobró fuerza y se convirtió en la tormenta tropical Mario, que se desplaza en paralelo a las costas de Guerrero y Michoacán informa el Servicio Meteorológico Nacional.

El meteoro se localiza a 65 kilómetro al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 95 al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Su amplia circulación y desprendimientos nubosos mantendrán lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico central mexicano.