La tormenta tropical Mario, que se formó esta mañana, mantiene su desplazamiento paralelo a las costas de Guerrero y Michoacán.
Se ubica a cien kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán y a 140 kilómetros de Zihuatanejo, Guerrero.
Su amplia circulación mantendrá lluvias puntuales muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, en el Pacífico Central.
Dichas condiciones se extenderán hacia la costa sur de Jalisco en el transcurso de mañana sábado.
Tormenta tropical Mario provocará lluvias en tres estados del país
