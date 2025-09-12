La tormenta tropical Mario, que se formó esta mañana, mantiene su desplazamiento paralelo a las costas de Guerrero y Michoacán.

Se ubica a cien kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán y a 140 kilómetros de Zihuatanejo, Guerrero.

Su amplia circulación mantendrá lluvias puntuales muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en costas de Colima, Michoacán y Guerrero, en el Pacífico Central.

Dichas condiciones se extenderán hacia la costa sur de Jalisco en el transcurso de mañana sábado.