La tormenta tropical “Melissa” podría intensificarse rápidamente durante el fin de semana y convertirse en huracán, advierte el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El fenómeno ya ha dejado cuatro personas muertas —tres en Haití y una en República Dominicana— además de un desaparecido.

Autoridades alertan sobre lluvias torrenciales en las próximas horas en Haití, Jamaica y República Dominicana, con riesgo de inundaciones y deslaves potencialmente letales.

“Melissa” se ubica a 260 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, con vientos de 110 kilómetros por hora.