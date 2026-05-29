La ciudad de Toronto albergará el próximo 10 de junio el Countdown Concert, uno de los eventos oficiales que marcarán la cuenta regresiva rumbo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El espectáculo se realizará en el FIFA Fan Festival instalado en Fort York y The Bentway, y contará con la participación de Bryan Adams, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream, AHI y Wyclef Jean.

La FIFA informó que el concierto formará parte de una serie de celebraciones simultáneas en Canadá, Estados Unidos y México.

Los detalles de los eventos programados en territorio mexicano y estadounidense serán revelados durante los próximos días.

La presentación podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales de la FIFA y redes sociales asociadas.