A partir del 1 de junio, el Gobierno de la Ciudad de México pondrá en operación una plataforma digital que permitirá consultar información detallada sobre las obras realizadas en preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se han destinado más de 23 mil millones de pesos a proyectos permanentes de infraestructura, descartando inversiones en obras temporales para el evento deportivo.

El portal incluirá datos de más de 2 mil 200 proyectos, entre ellos trabajos de agua y drenaje, rehabilitación de canchas deportivas, así como obras de movilidad y espacio público.

Los usuarios podrán consultar montos de inversión, fuentes de financiamiento, avances e imágenes de cada proyecto.

Autoridades capitalinas señalaron que la plataforma fortalecerá la rendición de cuentas y, una vez concluido el Mundial, continuará incorporando información de otras obras públicas de la ciudad.