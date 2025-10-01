Los azulejos de Toronto Blue reaccionaron a tiempo y vencieron 13 carreras por 4 a los Marineros de Seattle que ganan 2-1 la Serie de Campeonato de la Liga Americana, dentro de los playoffs de las Grandes Ligas.

El venezolano Andrés Giménez encendió la remontada con un cuadrangular de dos vueltas que empató el duelo en una tercera entrada de cinco anotaciones.

Vladimir Guerrero Jr., George Springer, Alejandro Kirk y Addison Barger aportaron sendos vuelacercas, en noche de 18 hits.

Por cierto que el cátcher mexicano Kirk, fue nominado al Guante de Oro de la temporada 2025. (Por Martín Navarro Vásquez)