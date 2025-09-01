La Cámara de Diputados aprobó una serie de nuevos impuestos y alzas en servicios públicos que podrían entrar en vigor en 2026 si el Senado los ratifica.

Además de gravámenes a refrescos, tabacos, videojuegos violentos y sueros orales, se establecieron incrementos en trámites migratorios, licencias aeronáuticas y supervisión financiera.

Destaca el cobro de 294 pesos por el formato de “salida de menores al extranjero” antes gratuito y un aumento de 109 por ciento en los permisos de residencia temporal, que llegarán a 25 mil pesos por cuatro años.

La reforma también elimina exenciones fiscales al uso de aguas nacionales.