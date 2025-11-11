Cuando comienzan las alertas y recomendaciones por enfermedades virales y de temporada de bajas temperaturas, el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez, explicó que la tos ferina es una enfermedad activa, pero con actividad muy por debajo de otros virus presentes en la entidad.

“A mediados de año el brote estaba más activo, en el caso del estado de Jalisco tenemos un solo caso nuevo en la semana epidemiológica número 43, para un acumulado total de 61 en todo lo que llevamos de 2025. Digo, fue como si se estuviera terminando, ya viene Navidad y sus posadas. Y ocho defunciones, porque la tos ferina sí es una enfermedad que puede causar fatalidades.”

La tos ferina es una infección respiratoria muy contagiosa que puede provocar ataques severos de tos y convulsivos. (Por Gustavo Cárdenas)