Trabajadores del sindicato de traslado de valores denunciaron malas condiciones laborales y ante la falta de acuerdos en la revisión de dos contratos colectivos de trabajo mantienen el emplazamiento a huelga a la empresa Servicio Pan Americano de Protección Brink’s.

El Sindicato de Trabajadores de Traslado Federal de Valores, Custodia, Seguridad, Mensajería y Servicios explicó que el procedimiento se inició en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México.

El emplazamiento a huelga es por dos contratos colectivos, uno para trabajadores de la Ciudad de México y zona metropolitana en el que piden un aumento del 15 por ciento al salario y prestaciones; y otro para trabajadores del interior de la república.