No da más avenida López Mateos para el gigantesco volumen de tráfico vehicular diario en la zona sur de la ciudad, ante ello el presidente municipal de Tlajomulco, Quirino Velázquez expuso que trabajan para rehabilitar otras vías que darán servicio como rutas alternas, una de ellas en la colonia San Agustín, que es la más adelantada.

“Ya tenemos un ordenamiento territorial que nos va a permitir mayor fluidez, si está saturada esta zona de avenida López Mateos, se va a poder tomar para incorporarte Camino Real, es esta avenida que va a complementar dos más , una en San Agustín y otra en Gavilanes Oriente que nos van a dar la posibilidad de tener tres vías alternas de Comunicación entre López Mateos y Camino Real a Colima”.

El Alcalde de Tlajomulco explicó que las vías alternas a avenida López Mateos se trabajan por etapas. (Por Gustavo Cárdena)