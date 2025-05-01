Al menos 15 personas murieron y 30 permanecen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra en el oeste de Kenia, causado por intensas lluvias que arrasaron viviendas y zonas bajas.
Las autoridades mantienen operaciones de búsqueda y rescate.
En otro hecho, una estampida en un templo de la India dejó al menos nueve fallecidos y decenas de heridos.
Según la policía, una reja de contención cedió ante la multitud, lo que provocó el caos entre los cientos de devotos que participaban en la ceremonia.
Tragedias en Kenia e India dejan más de 20 muertos
