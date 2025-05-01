Al menos 15 personas murieron y 30 permanecen desaparecidas tras un deslizamiento de tierra en el oeste de Kenia, causado por intensas lluvias que arrasaron viviendas y zonas bajas.

Las autoridades mantienen operaciones de búsqueda y rescate.

En otro hecho, una estampida en un templo de la India dejó al menos nueve fallecidos y decenas de heridos.

Según la policía, una reja de contención cedió ante la multitud, lo que provocó el caos entre los cientos de devotos que participaban en la ceremonia.