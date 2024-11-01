El tradicional Desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México cumple diez años y este sábado promete una edición monumental con música en vivo, carros alegóricos, figuras gigantes y más de 70 contingentes.
El recorrido iniciará a las dos de la tarde en el Bosque de Chapultepec y avanzará por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo hasta el Zócalo capitalino.
A lo largo de ocho kilómetros, los asistentes podrán disfrutar de representaciones prehispánicas y contemporáneas de la muerte, en un espectáculo de arte y color que se extenderá por cerca de cinco horas.
CDMX celebra 10 años del Desfile de Día de Muertos
