El tradicional Desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México cumple diez años y este sábado promete una edición monumental con música en vivo, carros alegóricos, figuras gigantes y más de 70 contingentes.

El recorrido iniciará a las dos de la tarde en el Bosque de Chapultepec y avanzará por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo hasta el Zócalo capitalino.

A lo largo de ocho kilómetros, los asistentes podrán disfrutar de representaciones prehispánicas y contemporáneas de la muerte, en un espectáculo de arte y color que se extenderá por cerca de cinco horas.