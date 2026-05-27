Un tráiler provocó daños en infraestructura eléctrica y dejó sin servicio de energía a vecinos de la colonia Reforma, en Guadalajara, luego de impactar un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad mientras maniobraba en reversa.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles Valentín Gómez Farías y Clavel, donde la pesada unidad golpeó el poste debido a lo reducido de la vialidad.

El impacto ocasionó la caída de un transformador y de varios cables de media tensión, lo que generó un apagón inmediato en la zona.

Autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, ya que al momento del percance no había peatones en el área afectada.

Durante la maniobra también estuvo en riesgo un poste perteneciente al sistema Escudo C5 Jalisco.

Elementos de bomberos municipales y personal de la Comisión Federal de Electricidad acudieron al sitio para asegurar el área, retirar los riesgos y trabajar en el restablecimiento del suministro eléctrico.

La circulación permaneció cerrada en un perímetro aproximado de 300 metros para prevenir accidentes. (Por Edgar Flores Maciel)