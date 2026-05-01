La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México llamó a sus agremiados de Aeroméxico a iniciar la huelga a partir del lunes 1 de junio, de no llegar a un acuerdo salarial con la empresa.

El pasado lunes, el sindicato retomó su Asamblea General Extraordinaria, declarada en sesión permanente, con motivo de la revisión contractual y salarial con Aeroméxico.

La propuesta presentada por Aeroméxico contempla un incremento salarial general de 3.5 por ciento, así como modificaciones a la cláusula de profilaxis y al pago de hospedaje y viáticos para tripulantes en bases virtuales durante adiestramientos.