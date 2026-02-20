Un tráiler volcado mantiene cerrada totalmente la Carretera a Nogales en sentido hacia Guadalajara, a la altura de la empresa La Moderna.

El accidente ocurrió alrededor de las 5:20 de la mañana y generó fuerte congestionamiento vial, además de complicar tanto la entrada como la salida de la ciudad por la carretera libre, por lo que automovilistas han buscado rutas alternas.

El conductor resultó con contusiones leves.

La unidad, perteneciente a una empresa refresquera, derribó tres postes de alumbrado público durante el percance.

En la zona trabajan elementos de la Policía Vial y otras dependencias para retirar el vehículo y restablecer la circulación. (Por Edgar Flores Maciel)