Organizaciones del transporte de carga en Jalisco como AGRUAS, AMOTAC y CONATRAM, entre otras, expresaron su preocupación por las restricciones de circulación previstas durante los partidos del Mundial 2026 en Guadalajara.

Señalaron que las limitaciones viales anunciadas para los días 11, 18, 23 y 26 de junio afectarían hasta 11 horas de actividad productiva, lo que complicaría entregas programadas y elevaría costos operativos.

Además del impacto en combustible, los transportistas advirtieron que el uso obligatorio del Macrolibramiento implicaría gastos adicionales en peaje superiores a los 11 millones de pesos.

También alertaron sobre riesgos para operadores que permanecerían detenidos fuera de la ciudad sin infraestructura adecuada.

Ante este panorama, solicitaron reducir restricciones, eliminar temporalmente el cobro de casetas y reforzar la vigilancia en carreteras.