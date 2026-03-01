Transportistas iniciaron este miércoles una movilización en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que podría generar afectaciones viales en los accesos a las Terminales 1 y 2.

El gremio de taxistas autorizados del aeropuerto protesta contra la operación de plataformas como Uber y DiDi, al considerar que operan sin cumplir los mismos permisos y cuotas federales.

La manifestación fue declarada de carácter permanente hasta que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes defina su postura sobre la regulación del servicio.

Autoridades recomendaron a los pasajeros utilizar rutas alternas como Calzada Ignacio Zaragoza, Eje 3 Oriente y Avenida Oceanía, además de anticipar sus tiempos de traslado para evitar contratiempos.