La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo advirtió que la escalada militar en Medio Oriente, cerca del estrecho de Ormuz, está generando efectos en cadena en los mercados energéticos y las cadenas de suministro globales.

El organismo señaló que por este paso transita cerca de una cuarta parte del petróleo transportado por mar y volúmenes importantes de gas natural licuado y fertilizantes.

La tensión ha reducido el tránsito marítimo de 129 embarcaciones diarias a apenas cuatro, elevando los costos de transporte y seguros.

En medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, el precio del petróleo ha superado los 100 dólares por barril, lo que podría presionar los precios de alimentos y otros bienes.