Integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas pospusieron el megabloqueo que se tenía programado este miércoles, tras reunirse con autoridades de la Ciudad de México.

La decisión se tomó con el objetivo de mantener el diálogo y fortalecer las gestiones a favor de una tarifa digna y condiciones justas para el sector del transporte.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que este viernes se prevé llegar a un acuerdo sobre el incremento tarifario o bono de chatarrización que solicitan los transportistas.