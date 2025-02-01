El Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó la aprobación de 13 rutas actuales de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos.

Además, canceló todos los vuelos combinados de pasajeros y carga de aerolíneas mexicanas hacia Estados Unidos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Subraya que el gobierno mexicano ha tomado medidas que han afectado la capacidad de las aerolíneas de carga estadounidenses al prohibirles operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.