Transportistas tomaron la caseta La Venta, en la autopista México-Toluca, donde levantaron las plumas para permitir el libre tránsito; sin embargo, la maniobra activó el sistema ponchallantas, lo que bloqueó el acceso hacia la Ciudad de México.

El incidente ocurrió en los carriles con dirección de Toluca a la capital.

Aunque los manifestantes no pretendían cerrar la vía, ahora solicitan al personal de la caseta desactivar el sistema para restablecer el paso.

En sentido contrario, de la Ciudad de México hacia Toluca, la circulación se mantiene, aunque con afectaciones.

La fila de vehículos detenidos hacia la capital ya alcanza aproximadamente cinco kilómetros.