La Fuerza Amplía de Transportistas pospuso el megacierre anunciado para este lunes, que amenazaba con bloquear los accesos a la Ciudad de México en pleno regreso a clases.

El gremio, que asegura poder movilizar a 7 mil 500 unidades, exige un aumento en la tarifa del transporte público y apoyo para enfrentar el alza en combustibles.

La decisión de suspender la protesta se dio luego de que el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, les ofreció un encuentro directo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Aunque ya han sostenido mesas de diálogo en el pasado sin resultados, los transportistas advirtieron que podrían retomar el cierre la próxima semana si no hay acuerdos.