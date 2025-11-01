Transportistas y productores del campo informaron que mantienen el paro nacional para este lunes 6 de abril ante la falta de acuerdos con el gobierno federal.

La Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano señalaron que habrá bloqueos carreteros en 20 entidades del país. Las principales demandas son seguridad en carreteras, reducción en el precio del combustible y eliminación del IEPS al diésel.

Algunos puntos que se afectarán son la Autopista Salamanca–Celaya, Autopista de Occidente; Carretera Culiacán–Mazatlán y Carretera Morelia–Pátzcuaro, además de todas las del centro del país.