La Cámara de Diputados y congresos estatales se alistan para concretar, en un esquema de fast track, el proceso legislativo del Plan B de la reforma electoral. El objetivo es formalizar la reducción de 190 regidores en 59 municipios y la eliminación de 182 síndicos en 40 ayuntamientos de todo el país.

La Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro citó a sesión este martes para aprobar el dictamen. Se prevé que el pleno lo avale el miércoles y se envíe de inmediato a las legislaturas locales.