Tras tras una ausencia de 27 años, los Knicks de Nueva York regresan a las Finales del basquetbol de la NBA, luego de vencer anoche por paliza de 130-93 a los Cavaliers de Cleveland para ganar por limpia la Serie Semifinal de la Conferencia Este, 4 juegos por cero, y prolongaron su racha a 11 victorias en fila durante su participación en los Playoffs.

Destacó Karl-Anthony Towns al encestar 19 puntos y 14 rebotes, mientras que OG Anunoby colaboró con 17 más.

El rival de los Knicks en la final será al ganador de la serie entre los Spurs de San Antonio y el Thunder de Oklahoma, que por el momento se encuentra empatada a 2. (Por Manuel Trujillo Soriano)